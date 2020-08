Resident Evil : c'est officiel, Netflix annonce une série qui arrive "bientôt" ! Premiers détails

Et ça arrive prochainement", précise-même le service sur Twitter, livrant au passage de premiers détails concrets.



On parle donc d'une saison en huit chapitres : les deux premiers seront réalisés par Bronwen Hughes, connue pour avoir dirigé des épisodes de The Walking Dead, Breaking Bad ou encore Better Call Saul. Elle sera pour l'occasion aidée d' Andrew Dabb (G.I. Joe, Supernatural) à l'écriture.



On connait même le pitch principal : la série s'axera sur Jade Wesker et Billie Wesker, les filles du grand méchant Albert Wesker. Ensemble, ils déménageront dans la ville de New Raccoon City avant de découvrir un terrible mystère. En voici le synopsis officiel :





Cela faisait des mois que le projet faisait parler de lui, que ce soit à travers des rumeurs ou carrément des leaks : c'est enfin officiel,

"Les sœurs Jade et Billie Wesker, âgées de 14 ans, sont transférées à New Raccoon City, une ville industrielle et corporative qui leur est imposée dès l'adolescence. Mais plus elles y passent de temps, plus elles se rendent compte que la ville est plus qu'il n'y paraît et que leur père cache sûrement de sombres secrets. Des secrets qui pourraient détruire le monde."



Grosse particularité : le récit s'axera également sur une deuxième timeline qui prendra place plus d'une décennie dans le futur. "Il reste moins de quinze millions de personnes sur Terre et plus de six milliards de monstres - des personnes et des animaux infectés par le virus-T. Jade, qui a maintenant trente ans, lutte pour survivre dans ce Nouveau Monde tandis que les secrets de son passé - sur sa sœur, son père et elle-même - continuent de la hanter."



Voilà, vous savez tout. On croise les doigts de toute notre force pour que le résultat ne soit pas aussi kitsch qu'avait pu l'être la saga au cinéma, réalisée Paul W.S. Anderson (actuellement sur le long-métrage Monster Hunter, d'ailleurs). S'il vous plaît...