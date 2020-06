Resident Evil 8 : framerate et VR, un insider fait quelques révélations sur la version PS5

À tous ceux qui se faisaient du souci pour le framerate de Resident Evil 8, vous pouvez arrêter. De façon assez bizarre, le trailer rendait mal lors du stream mais de ce que j'ai entendu, le jeu supportera le PlayStation VR et ils visent du 60FPS stable.

Lors du show PS5, Resident Evil 8 (qui s'appellera en réalité Resident Evil Village) s'est enfin montré pour la première fois et celui-ci changera la donne : un immense château, des loups-garous, un clan occulte et carrément une sorcière... Capcom semble vouloir faire avancer sa saga et pique ainsi très fortement notre curiosité. En attendant que la firme nipponne nous renseigne davantage, AestheticGamer s'est laissé aller à quelques déclarations croustillantes au sujet de la version PS5 : pour rappel, on lui doit absolument tous les leaks du jeu avant son officialisation. On ose donc imaginer que ses contacts sont plutôt fiables.Deux grosses infos sont ainsi à retenir : à l'instar de Resident Evil 7, Village sera jouable entièrement en réalité virtuelle et même si l'histoire ne dit pas encore s'il s'agit d'un PSVR 2, c'est une franche bonne nouvelle.La seconde, c'est donc la volonté d'avoir un framerate stable et élevé, soit une caractéristique propre au moteur RE Engine qui, depuis son arrivée, a prouvé maintes fois sa souplesse avec Devil May Cry 5, Resident Evil 2 ou Resident Evil 3. On rappelle que des versions PS4 et Xbox One de ce huitième chapitre auraient été justement en conception avant d'être annulées pour des problèmes techniques : la volonté de Capcom à procurer une expérience exclusivement next-gen est donc réelle. Qui est chaud ?