Resident Evil 8 : le jeu dans les tuyaux ? Capcom invite des joueurs à essayer un jeu secret

Avec Resident Evil 7 et l'excellent remake de Resident Evil 2 (et bientôt du 3), la saga horrifique culte semble parfaitement remise sur le droit chemin. On peut féliciter Capcom pour cela même si la refonte de l'aventure culte de Leon et Claire, survenue il y a bientôt un an, n'a rien récolté aux Game Awards 2019 : un fait qui attriste quelque peu de l'employé Capcom Tsuoshi Otani, félicitant au passage Sekiro Shadows Die Twice dans un mail envoyé aux "Resident Evil Ambassadors".En réalité, cette mention faite au titre de FromSoftware n'était qu'une introduction pour un tout autre propos : Otani San précise effectivement qu'un nouveau système de grade sera bientôt mis en place pour les ambassadeurs (autant dire que ça ne nous concerne pas) et que, surtout, ceux-ci seront invités à essayer un "projet non annoncé".Forcément, à la lecture de ces mots, tous nos sens sont en alerte et l'on se met alors à émettre moult hypothèses : rien ne dit qu'il s'agit d'un nouveau Resident Evil mais, forcément, c'est ce qui parait le plus évident. Le 8e opus serait-il déjà prêt à la présentation ? Ou bien serait-ce un autre volet inédit ? Capcom ayant récemment redéposé la marke Dino Crisis, les regards se tournent également cette franchise délicieusement old-school. À moins qu'il ne s'agit d'un nouveau Devil May Cry, comme la firme l'évoquait il y a quelque temps... Les pronostics sont ouverts.