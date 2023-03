Resident Evil 4 Remake : du gameplay 4K à gogo, il y a le combat avec Jack Krauser !

Nous sommes à un peu moins d'un mois de la sortie de Resident Evil 4 Remake et Capcom a décidé de donner un petit coup de boost à la campagne promotionnelle du jeu. En effet, l'éditeur japonais nous a fait parvenir plusieurs vidéos de gameplay, afin de nous donner un aperçu supplémentaire de ce qui nous attend dans cette version revue et corrigée de 2023. Parce que oui, Resident Evil 4 Remake ne sera pas qu'une simple restauration visuelle, Capcom a prévu pas mal de changements dans l'histoire, le gameplay, en ajoutant en sus quelques surprises. On vous propose d'ailleurs de découvrir quelques séquences différentes dans cette grosse vidéo, entre grottes infectées de zombies, de prisonnier avec griffes à la Wolverine et le fameux affrontement avec Jack Krauser, il y a de quoi se faire plaisir. Et puis, le tout est au format 4K pour profiter du moindre détail.La sortie de Resident Evil 4 Remake est attendue pour le 24 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.