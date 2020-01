Resident Evil 3 : Nemesis, mode Mercenaries, personnages jouables, une tonne d'infos émergent

Petit à petit, le remake très attendu (et à juste titre) de Resident Evil 3 révèle son contenu croustillant : on sait déjà, par exemple, que l'aventure optera pour des changements importants par rapport à l'œuvre originale de 1999... et l'on est forcément très curieux d'en connaître les tenants et aboutissants. Récemment, le magazine anglais et officiel et PlayStation a publié une tonne d'informations sur le fameux projet de Capcom et c'est, forcément, très intéressant.Comme chacun le sait, Resident Evil 3 jettera Jill Valentine en pâture au Nemesis, arme biologique créée de toute pièce par Umbrella. Cet ennemi emblématique de la franchise a la particularité d'être tout bonnement increvable (ou presque), pourchassant notre pauvre héroïne tout du long : on apprend ainsi que pour cette refonte, Capcom s'est très largement basé sur le Mr. X de Resident Evil 2. Son sound design se calquera notamment sur celui de l'oppressant Tyran tandis que son IA se verra carrément améliorée.Afin de constituer un ennemi toujours plus terrifiant et, surtout, crédible, les développeurs ont ainsi misé sur la photogrammétrie pour un rendu extrêmement réaliste : pour ce faire, les Japonais ont carrément construit un véritable Nemesis dans leurs locaux afin d'en réaliser les scans, exactement de la même manière que pour les personnages humains (d'ailleurs, avez-vous le mannequin russe qui servira de modèle pour Jill Valentine ?). Voilà qui devrait donner un antagoniste plus qu'efficace.PlayStation Magazine UK révèle également que le mode Mercenaries, présent dans le jeu d'origine, ne sera malheureusement pas de la partie pour cette mouture 2020. Ce mini-jeu sera, en quelque sorte, remplacé par Resident Evil Resistance, le fameux multijoueur asymétrique déjà révélé au grand public il y a plusieurs mois.Enfin, un petit mot nous est donné sur Carlos qui, en plus de s'être vu redesigné avec classe, sera bel et bien jouable dans l'aventure et aura sa partie dédiée. En revanche, ne vous attendez pas à plusieurs fins différentes : il n'y en aura qu'une seule.On rappelle que Resident Evil 3 débarquera sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 3 avril prochain. On a déjà hâte d'y être.