Resident Evil 3 : on sait qui incarnera Jill Valentine dans le remake, c'est un mannequin russe

Conformément aux rumeurs qui avaient commencé à circuler sur la Toile après la diffusion du premier trailer officiel de Resident Evil 3, c'est bel et bien Sasha Zotova qui incarnera Jill Valentine dans le remake. Le mannequin russe l'a en effet annoncé sur Instagram, conscient qu'il ne s'agit pas d'un rôle mineur. "Chers amis, je suis heureuse d'annoncer que j'ai été choisie pour incarner Jill Valentine dans le remake de Resident Evil 3, peut-on lire. C'est un honneur de collaborer avec Capcom et de servir de modèle pour un personnage aussi culte, ce qui me permet d'intégrer la grande famille Resident Evil. Merci aux fans de Jill Valentine pour leur bienveillance et leur respect."On profite de l'occasion pour rappeler que dans le remake de Resident Evil 2, c'est le mannequin canadien Jordan Mcewen qui avait donné vie à Claire Redfield, tandis que le top model roumain Eduard Badaluta avait été retenu pour Leon S. Kennedy. La sortie de Resident Evil 3 est fixée au 3 avril 2020 sur Xbox One, PS4 et PC.