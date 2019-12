Resident Evil 3 : il y aura de gros changements par rapport à l'œuvre originale

Si le remake de Resident Evil 2 s'était montré particulièrement fidèle au titre original, il se pourrait bien que pour la refonte du troisième opus, Capcom ait décidé d'opérer différemment. C'est en tout cas ce que vient de déclarer la firme dans une interview : Resident Evil 3 changerait pas mal de séquences pour les moderniser drastiquement, du moins bien plus que ce qu'avait fait son prédécesseur.Par ailleurs, les développeurs avouent que Dario Rosso, un des survivants de l'épidémie, tiendra là un rôle plus important que dans l'aventure de 1999. Le Chasseur, un ennemi culte bien connu des fans, sera également réimaginé et adapté aux standards actuels. Pourquoi pas.Enfin, dernière nouvelle : un nouveau trailer du jeu sera communiqué au début de l'année 2020. Voilà qui fait plaisir.On rappelle que le soft sortira le 3 avril 2020 sur PS4, Xbox One et PC : d'ailleurs, la configuration minimale sur cette dernière plateforme vient tout juste d'être dévoilée