Reggie Fils-Aimé va présenter une émission sur les jeux vidéo, sacrée reconversion

Sacré Reggie. Non content d'avoir mené la barque de Nintendo of America une quinzaine d'années et d'incarner, aujourd'hui, l'une des têtes pensantes du géant GameStop, Monsieur Fils-Aimé semble hyperactif et vient tout juste de lever le voile sur un autre projet : un podcast de jeux vidéo inédit en sept parties co-animé avec Harold Goldberg, journaliste américain chroniqueur au New-York Times et auteur de plusieurs livres (entre autres).



Baptisée "Talking Games with Reggie and Harold", cette émission entièrement gaming invitera de nombreux acteurs de l'industrie pour des sujets divers et variés : le premier guest officialisé n'est autre que le célèbre Geoff Keighly, présentateur vedette et fondateur des Game Awards.



Si les podcasts seront diffusés à l'écoute gratuitement, ceux-ci s'appuieront toutefois sur une mécanique caritative : des dons pourront être faits à cette adresse pour aider aux étudiants défavorisés, leur octroyant des cours et stages issus des métiers du jeu vidéo. Les participants au crowdfunding seront ainsi tirés au sort pour remporter de précieux lots (comme un exemplaire rarissime du magazine Nintendo Power dédicacé Shigeru Miyamoto) et, peut-être, poser une question à Reggie Fils-Aimé.



Bref, un bien beau programme dont il est difficile de ne pas saluer l'initiative. Non ?