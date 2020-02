Quand il a postulé chez Nintendo, Reggie Fils-Aimé avait une PS2 et une Xbox... mais pas de GameCube !

On ne présente plus Reggie Fils-Aimé, l'ex-président de Nintendo of America et icône de la société vidéoludique. Alors qu'il a quitté ses fonctions l'année dernière, l'homme vaque à ses occupations diverses et variées : entre autres, il vient de revenir sur son entrée à Nintendo en 2003, livrant quelques détails amusants.Figurez-vous notamment que lors de sa postulation chez Big N, Reggie possédait la PlayStation 2, possédait la Xbox... mais pas la GameCube ! Un comble, diront certains, qui lui a pourtant permis d'intégrer la société : en effet, selon l'Américain à l'époque, Sony menait la danse et Microsoft était un concurrent sérieux, contrairement à Nintendo légèrement dépassé par les événements. Et, de son point de vue de consommateur, il savait exactement où aller pour contrer les deux géants.Mieux encore, Reggie s'affirmait comme un fan dévoué de Nintendo des décennies précédentes, adulant les grandes franchises et très désireux de les faire progresser sur le marché actuel. Ses arguments ont visiblement convaincu les pontes de la société puisqu'il a finalement réussi à tenir les rennes de la branche américaine pendant un sacré paquet d'années.Reggie Fils-Aimé, New-Yorkais né de parents haïtiens, s'est toujours avéré un business-man efficace : lors de son début de carrière, pour la chaîne VH1 appartenant au groupe MTV, il avait réussi à faire grimper l'audience de 30% durant tout son passage. Il est également à l'origine du concert en hommage aux victimes des attentats du 11 septembre 2001, rassemblant pas moins de 36 millions de dollars. Respect.