Red Dead Online : des squelettes à deux têtes ultra-agressifs apparaissent, l'histoire WTF

C'est définitivement l'affaire WTF de la semaine. Depuis plusieurs jours, de nombreux joueurs PC, parait-il même PS4, aperçoivent de nombreux squelettes à deux têtes apparaître dans Red Dead Online. Le problème, c'est que ceux-ci sont particulièrement agressifs, provoquant bagarre sur bagarre : pire encore, ces personnages pour le moins originaux s'avèrent invincibles. Un véritable caillou dans la chaussure, donc, qu'il est possible d'esquiver en changeant de serveur.La réalité derrière cette histoire ? Il s'agit en fait de l'œuvre de hackers pour le moins inventifs qui, après avoir récupéré l'asset du squelette existant bel et bien (il est possible de le dénicher enterré près d'un cirque dans Red Dead Redemption II), s'amusent à l'animer à distance... depuis une montgolfière. L'originalité avant tout.Ces vagues d'attaques tout droit tirées des Contes de la Crypte n'ont pas encore été punies par Rockstar qui, on l'imagine, ne devrait pas tarder à réagir envers les personnes concernées.