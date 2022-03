Rainbow Six Siege : Rick et Morty débarquent dans le jeu, un trailer improbable

Sorti en 2015, Rainbow Six Siege est sans doute l'une des plus belles réussites d'Ubisoft en matière de long-seller, et le titre continue de captiver l'attention des joueurs. Les raisons ? Un suivi impeccable de la part des développeurs, qui n'hésitent pas à multiplier les collaborations, tantôt géniales, parfois loufoques. Aujourd'hui, on apprend l'arrivée d'un pack dédié à la série animée Rick & Morty par le biais de skins qui vont permettre de jouer avec le duo mythique en personne. Ce sont les opérateurs Doc et Fuze qui sont d'ailleurs concernés, avec en prime des armes habillées aux couleurs de la série également. Si ce partenariat risque de faire parler sur les réseaux sociaux, sachez pourtant que ce n'est pas la première fois que le jeu intègre des skins de la série animée. On se rappelle en effet que Rick-Ornichon et Gromflomite avaient déjà été introduits dans leu jeu pour les agents Smoke et Sledge. Ensuite, on avait pu incarner Krombopulos Michael et Mr Larbin pour les opérateurs Thermite et Ace. Allez, trêve de blabla, place au trailer improbable.