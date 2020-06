Rainbow Six Siege : un nouveau week-end gratuit sur PC et consoles, l'intégralité du jeu accessible

Tous les participants du week-end gratuit pourront conserver leur progression, le contenu débloqué et continuer à jouer sans interruption s’ils décident d’acheter le jeu, est-il précisé. Ils pourront également bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 60% sur le jeu de base (disponible sur PC uniquement) et jusqu’à 70% sur les Éditions Deluxe, Gold et Ultimate (offre et durée variable en fonction des stocks et de la plateforme choisie). À noter qu’une réduction supplémentaire de 20% sera appliquée sur la version PC du jeu s’ils l’achètent sur l’Ubisoft Store."



Par ailleurs, l'éditeur français fait savoir que les possesseurs de The Division 2 qui prendront part à ce week-end gratuit " pourront débloquer la tenue de l’agent Thermite dans The Division 2, et ce même s’ils ne possèdent pas Rainbow Six Siege, à la condition toutefois de n’avoir jamais participé à un week-end gratuit de Rainbow Six Siege auparavant." Pareil dans le sens inverse : les joueurs de Rainbow Six Siege possédant The Division 2 pourront débloquer directement la récompense en passant par l'Ubisoft Club. A noter que ces derniers ont déjà la possibilité de récupérer un uniforme pour l'agent Ela en jouant à la version d'essai ou complète de The Division 2.



Enfin, Ubisoft prend le temps de rappeler que Rainbow Six Siege repose sur une communauté de 60 millions de joueurs, et que la future "Opération Steel Wave" introduira, entre autres, les agents Ace et Melusi, l'alarme de proximité pour les défenseurs, ainsi qu'une refonte de la map Maison.





Rainbow Six Siege va faire l'objet d'un nouveau week-end gratuit sur Xbox One, PS4 et PC, comme l'annonce Ubisoft par le biais d'un communiqué officiel. Plus concrètement, l'opération débutera demain (11 juin) et prendra fin le 15 suivant, sachant que les joueurs auront accès à l'intégralité du jeu.