Rainbow Six Siege : l'Opération Steel Wave est disponible, voici le trailer de lancement

en utilisant de la Renommée ou des Crédits R6.



Par contre, tout le monde peut bénéficier aujourd'hui d'une refonte de la carte Maison. " La famille s’est agrandie ce qui a engendré des changements notables aux deux étages de la maison, comme de nouveaux emplacements d’objectifs et points d’entrée pour les joueurs, indique l'éditeur français. D'autres modifications peuvent également être observées sur la carte et ont toutes pour but d’améliorer les mécaniques de gameplay." Côté gadgets, l'alarme de proximité fait son apparition pour avertir "bruyamment les défenseurs de l'arrivée d'un assaillant dans leur champ d’action."



On nous promet également un nouveau Battle Pass "Tour De Force" pour le 29 juin. Enfin, les développeurs annoncent les mises à jour suivantes :



Une unification du MMR

Un équilibrage de l’agent Amaru

L’ajout du Pack Élite pour Echo

Ubisoft fait savoir par le biais d'un communiqué officiel que les adeptes de Rainbow Six Siege peuvent, dès maintenant, se lancer dans l'Opération Steel Wave, soit la Saison 2 de l'Année 5. Attention toutefois, puisque seuls les détenteurs du Year 5 Pass peuvent incarner les deux nouveux agents - l'assaillant norvégien Ace, et la défenseur sud-africaine Melusi ; les autres, pour leur part, devront patienter jusqu'au 23 juin et les débloquer