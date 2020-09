Rainbow Six Siege : le jeu sera dispo sur PS5 et Xbox Series X, un trailer pour Shadow Legacy

Malgré son âge avancé, Rainbow Six : Siege continue d'être un franc succès avec une communauté très active. Ces derniers vont donc être ravis d'apprendre que le jeu sortira sur PS5 et Xbox Series X, et que la mise à niveau sera gratuite. Si vous avez déjà une copie PS4 ou Xbox One, vous pourrez donc récupérer gratuitement le jeu sur next-gen' (et conserver votre progrès), à condition de rester chez le même constructeur. Avec les nouvelles consoles, les développeurs promettent des performances dignes d'un PC avec de la 4K et un framerate à 120 FPS. Si vous n'avez pas encore acheté le jeu, sachez d'ailleurs que les versions next-gen' seront proposées au même prix qu'actuellement.

Ubisoft a également profité de sa conférence Forward pour nous dévoiler le trailer de lancement de la mise à jour Opération Shadow Legacy, dont la principale nouveauté est l'arrivée de Sam Fisher parmi les opérateurs. Ce contenu est disponible immédiatement sur PS4, Xbox One et PC (quelle que soit votre plateforme).