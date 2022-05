Rainbow Six Siege : une collaboration avec le Yakuza de SEGA, voici le trailer cross-over

Ubisoft continue de trouver des leviers pour enrichir le contenu de Rainbow Six Siege et nous annonce une collaboration avec SEGA avec le jeu Yakuza. A partir de demain, mardi 24 mai, il sera possible de récupérer des skins pour les Opérateurs Echo et Hibana et se prendre respectivement pour Kazuma Kiryu et Kaoru Sayam. Bien sûr, chacun d'entre eux disposera de son fusil d'assaut attitré, sachant qu'ils seront décorés à leurs goûts. Les deux personnages seront rejoints un peu plus tard par un troisième laron, toujours de chez Yakuza, à savoir Goro Majima que l'on voit en silhouette à la fin de la bande annonce. Reste à savoir comment ces personnages plus délurés vont intégrer un jeu dont l'atmosphère est un tantinet plus sérieux...