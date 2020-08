Rainbow Six Siege : Sam Fisher (Splinter Cell) débarque dans le jeu, une vidéo pour le prouver

Sam Fisher (Splinter Cell) sera donc le prochain opérateur à rejoindre le roster de Rainbow Six : Siege, via une mise à jour appelée Operatin Shadow Legacy, ce qui correspond bien au personnage de la série de jeux d'infiltration. Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, Sam sera le seul nouveau personnage apporté via l'update, et il profitera d'un gadget spécial qui tire des flèches avec des caméras, ce qui permet de voir ce que les autres joueurs font derrière certains murs. Selon la description de l'opérateur disponible sur le site officiel du jeu , Fisher ne semble être que le premier d'une longue liste de caméos à venir. Reste à voir quels seront les prochains héros de franchises Ubisoft à le rejoindre. On met une pièce sur l'équipe des Ghost, ou alors sur Aiden Pierce de Watch Dogs.