Rainbow Six Siege : 4K / 120fps sur PS5 et Xbox Series X, toutes les infos next gen

Tom Clancy's Rainbow Six Siege sera disponible sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5 à partir du 1er décembre prochain, soit cinq ans jour pour jour après son arrivée sur les consoles de la génération précédente. Tout d'abord, on nous explique que ceux qui possèdent déjà le jeu n'auront pas besoin de débourser le moindre centime supplémentaire : la mise à niveau sera gratuite, sachant que la progression et les objets in-game pourront être conservés. Quant au cross-play au sein d'une même famille de console (Xbox One/Xbox Series X et S d'un côté, PS4/PS5 de l'autre), les développeurs d'Ubisoft Montréal y ont également pensé.



" Quant à la cross-progression et au cross-play entre PC et consoles, ou entre consoles de différentes familles, nous prenons en compte vos commentaires et nous savons à quel point ces fonctionnalités sont importantes pour vous, est-il indiqué. Bien qu'elles ne soient pas disponibles dès la sortie des versions sur nouvelle génération, nous explorons diverses possibilités. Nous souhaitons nous assurer que nous prenons en compte tous les éléments nécessaires pour vous offrir la meilleure expérience technique possible. La mise en place de ce genre de fonctionnalités doit être dûment réfléchie, et c'est ce que nous sommes en train de faire."



Sur le plan visuel, la versio next-gen de Tom Clancy's Rainbow Six Siege disposera de deux modes :



Mode Performance : objectif d'échelle de 120 IPS pour une résolution dynamique 4K (sur PS5 et Xbox Series X) / objectif de 120 IPS en 1080p (sur Xbox Series S).

objectif d'échelle de 120 IPS pour une résolution dynamique 4K (sur PS5 et Xbox Series X) / objectif de 120 IPS en 1080p (sur Xbox Series S). Mode Résolution : objectif de 60 IPS avec une résolution 4 K (sur PS5 et Xbox Series X) / objectif de 60 IPS en 1728p (sur Xbox Series S).





"Grâce aux gâchettes adaptatives DualSense, la gâchette R2 simulera la résistance d’une véritable gâchette que vous pressez et offrira à tous nos joueurs une sensation différente et spécifique à chaque catégorie d’arme et de gadget, est-il indiqué. De la légère et douce résistance d’un pistolet à la grande amplitude et la puissance d’une mitrailleuse. Les joueurs pourront également ressentir la différence entre le coup par coup et les rafales automatiques pour une immersion complète. De plus, grâce au retour haptique, vous pourrez ressentir les impacts comme jamais. Dynamique et immersif, le retour haptique permet de s’adapter à tout ce qui se passe autour des joueurs. Ils percevront le retour des armes, des explosions, des gadgets et bien d’autres directement entre leurs mains."



Enfin, on nous promet tout un tas d'options dédiées à l'accessibilité, ce qui est une excellente nouvelle.



