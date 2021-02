Quantic Dream : un nouveau studio ouvre à Montréal pour créer des jeux plus variés

Studio fondé en 1997 et basé à Paris du côté de Porte de Montreuil depuis toujours, Quantic Dream nous annonce aujourd'hui l'ouverture d'un tout nouveau studio au Canada, à Montréal, sans doute l’une des villes les plus populaires quand il s'agit de création dans le jeu vidéo. L'idée pour les dirigeants de Quantic Dream est de pouvoir mener plusieurs projets en parallèle, avec une certaine diversité qui manquait sans doute à la société française jusqu'à présent. C'est Stéphane D’Astous, anciennement à la tête de Eidos Montréal et fondateur de Square Enix Montréal, qui a été nommé directeur général de Quantic Dream Montréal. Yohan Cazaux, précédemment responsable du projet de conception du jeu Assassin’s Creed Valhalla, le rejoint en tant que directeur du gameplay pour les nouveaux projets de Quantic Dream en cours de développement. Guillaume de Fondaumière, directeur général délégué de Quantic Dream, endosse également la présidence de Quantic Dream Montréal et explique que "l’ouverture de Quantic Dream Montréal constitue une étape importante de notre développement", et que de fait un important programme de recrutements pour 2021 est engagé chez Quantic Dream, et ce quelle que soit les domaines. dans toutes les disciplines.



La ville de Montréal s'investit d'ailleurs dans l'expansion de Quantic Dream à travers Montréal International et Investissement Québec International, qui prouve à quel point le jeu vidéo est un secteur important pour la région et le pays de manière générale, avec comme d'habitude de nombreuses aides financières qu'on ne trouve pas en France. On rappelle également que la prise de participation de NetEase dans le capital de Quantic Dream (à hauteur de 100 millions d'euros) permet au studio français de revoir ses ambitions à la hausse. On a évidemment hâte de voir les contours de ces nouveaux projets à venir. Une annonce bientôt Mr David Cage ?