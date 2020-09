Quantic Dream : un bénéfice record malgré la crise, les détails

Le quotidien de Quantic Dream a bien changé depuis quelque temps : la fin de son contrat avec Sony menant l'entreprise à l'indépendance, puis l'entrée de NetEase dans son capital lui a permis de prendre véritablement son envol. Pour ainsi dire, la firme française n'est aujourd'hui pas qu'un développeur mais également son propre éditeur, ses premiers essais dans le domaine ayant été concluants avec l'édition d'Heavy Rain, Beyond Two Souls et Detroit Become Human sur PC : tous ces gestes stratégiques ont ainsi permis à la société de réaliser un bénéfice record de plus de 5,6 millions d'euros en 2019 et de traverser la crise actuelle avec sérénité.Également, Quantic Dream annonce ouvrir son capital à certains de ses employés : "tous nos salariés ayant plus d’un an d’ancienneté sont ainsi aujourd’hui actionnaires de l’entreprise. Avec celles et ceux qui nous ont rejoint ou nous rejoindront prochainement, ils détiendront rapidement plus de 10% de son capital", annonce alors l'organisation.Tout semble donc aller pour le mieux et l'on croise les doigts pour que le groupe annonce prochainement ses prochains projets , qu'il qualifie lui-même de "très excitants". On ne demande qu'à le croire.