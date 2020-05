Quantic Dream : "plusieurs projets excitants" en chantier, bientôt une annonce ?

Nous restons bien sûr des créateurs de jeux et nous travaillons sur de nombreux et nouveaux projets passionnants dont nous ne pouvons pas encore parler, mais il se passe beaucoup de choses au studio.

Si l'on sait déjà que Quantic Dream travaille sur plusieurs jeux à la fois - David Cage et Guillaume de Fondaumière nous l'avaient certifié dans notre émission en 2019 - les deux-mêmes fondateurs ont tenu à réitérer leur propos dans un récent stream, servant à inaugurer la chaîne Twitch de l'entreprise.Quand pourront-ils donc en parler ? "Bientôt", nous affirme David Cage, sans donner plus de précisions pour autant. On rappelle que selon des offres d'embauche repérée il y a quelque temps déjà, un jeu mobile narratif pourrait être dans les tuyaux ; Quantic Dream souhaitant également passer dans l'édition, peut-être aussi que quelques-uns de ces projets inédits sont développés par d'autres sociétés. On croise les doigts pour avoir au moins une réponse cette année, en 2020.