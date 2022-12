PSVR 2 : une conférence au CES 2023 pour le casque de réalité virtuelle de Sony

L'année 2022 se termine doucement, mais du côté des éditeurs et des constructeurs, on est déjà porté sur 2023 et les produits qui arriveront dans les prochains mois. Chez Sony Interactive Entertainment, on s'attèle à ce que le lancement du PlayStation VR 2 se fasse dans les meilleures conditions possibles, surtout en ces temps où la réalité virtuelle n'intéresse plus grand-monde, encore moins le grand public. Aussi, pour redonner un coup de fouet à la comm' autour du casque, le constructeur japonais proposera une conférence dédiée à son nouvel accessoire lors du CES 2023 de Las Vegas. Le rendez-vous est déjà donné, puisque la keynote aura lieu le 4 janvier à 17h PT, soit le 5 janvier à 1h, heure française. On imagine que le casque sera dévoilée officiellement, que des jeux seront présentés et que des détails seront donnés, peut-être au niveau desd packs et des tarifs. On rappelle d'ailleurs que le PlayStation VR 2 sera lancé le 22 février 2023 au prix de 599,99 € et sera livré avec les manettes PS VR 2 Sense et un casque stéréo. Il existe également un bundle de 649,99 €, comprenant un code d'achat PlayStation Store pour lejeu Horizon Call of the Mountain.