PS5 : "une référence en matière d'optimisation de processeur", selon un développeur

La PS5 sera la plateforme de référence pour l'optimisation du GPU, où l'objectif serait d'obtenir les mêmes performances et résultat final sur les deux consoles [l'autre console étant la Xbox Series X, nldr].

Avoir ce niveau de performances IO [le flux de données entrant et sortant, "IO" tenant pour "Input/Ouput", nldr] par seconde est une fantastique évolution de ce avec quoi nous avons travaillé jusqu'à présent. Vous verrez une révolution dans les jeux next-gen, où les temps de chargement seront soit minimes, soit tout simplement disparus. Même les performances IO inférieures de la Xbox Series X constituent déjà une mise à niveau incroyable.

Alors que les campagnes marketing de la PS5 et de la Xbox Series X commencent doucement à s'enclencher - Sony ayant déjà dégainé un premier spot TV pour sa machine - les développeurs continuent de donner leurs avis librement, créant souvent quelques frictions et débats entre les communautés. Aujourd'hui, on doit la parole à Johan Conradie, patron de Black Forest Games, studio allemand derrière le récent remake de Destroy All Humans! ou le jeu de survie Fade to Silence sorti l'année dernière, qui s'est exprimé au micro de GamingBolt. Pour lui, la PS5 sera la machine sur laquelle il sera possible d'optimiser le plus facilement les processeurs... pour atteindre un résultat similaire à celui de la Xbox Series X, qui dispose bel et bien de plus de puissance.Il se permet même d'enchainer avec les SSD.Deux machines à l'architecture différente, donc, pour des résultats plus ou moins similaires ? C'est ce que semble indiquer le développeur, avec toutefois une facilité pour l'optimisation pour PS5. Nous, du moment que l'on nous sert des jeux géniaux, vous savez...