PS5 : une nouvelle publicité montre les deux éditions à l'horizontal, ça plaira à certains

Depuis maintenant plusieurs générations, les consoles PlayStation sont toujours présentées dans une position verticale, comme s'il s'agissait d'une posture officielle. Bien évidemment, il est possible de les coucher pour gagner en ergonomie : mais quid de la PS5 ? Avec ses formes courbées, la question s'est vite posée au sein de la communauté. Sony a alors répondu rapidement avec ce cliché et insiste encore un peu aujourd'hui avec une nouvelle publicité officielle : ici, il est question des deux versions de la bête, la "standard" et la Digital Edition, à l'horizontal sous un nouvel angle.Une position rendue possible grâce à un petit socle - on ignore encore s'il sera vendu avec la console mais l'on espère que oui - et qui permettra, à coup sûr, de placer sa machine un plus facilement dans l'environnement. Notons que plusieurs coloris et des éditions spéciales "personnalisables" seront également proposées, comme l'a confirmé un représentant de Sony il y a peu . Alors, satisfaits ?