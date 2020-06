PS5 : il y aura bien des éditions spéciales et elles seront personnalisables !

Matt McLaurin, l'un des chefs du service "expérience utilisateur" de PlayStation, depuis son profil Linkedin.



Mieux encore, ces versions dérivées "seraient personnalisables comme jamais ne l'ont été les consoles des précédentes générations". On ne sait pas exactement ce que cela signifie - peut-être pourra-t-on facilement changer des pièces pour une esthétique différente - mais nul doute que Sony apportera des réponses en temps et en heure.



En attendant, donc, l'arrivée de nouveaux coloris et d'éditions spéciales, de nombreux internautes se sont rabattus sur Photoshop pour proposer des PS5 uniques. L'occasion de voir à quoi ressemblerait un modèle noir unicolore, une itération PSOne ou une autre dédiée à Spider-Man. On signe où ?

Jeudi dernier, Sony a enfin dévoilé le design de sa fameuse PS5 : des lignes et des couleurs plutôt surprenantes et osées qui continuent de faire débat sur internet. Comme l'on pouvait s'y attendre, la machine se déclinera aussi dans d'autres versions et celles-ci devraient arriver prochainement : c'est en tout cas ce qu'a déclaré