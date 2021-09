PS5 : une mise à jour importante pour le stockage (SSD), l'audio et l'interface de la console

Cela fait maintenant 10 mois que la PS5 est disponible dans le commerce, et malgré les pénuries encore palpables, Sony Interactive Entertainment continue d'enrichir sa machine d'updates et autres améliorations. La mise à jour du mois de septembre 2021 était particulièrement attendue et elle se révèle finalement assez massive. Dans un communiqué de presse et des explications sur le PlayStation Blog, on apprend que le constructeur a enfin ouvert ses ports pour permettre aux utilisateurs de rajouter du stockage avec de nouvelles barrettes SSD M.2. Mais ce n'est pas tout, car du côté de l'audio 3D, on note aussi des améliorations puisque la fonction va s'étendre aux hauts-parleurs TV. Allez, on vous détaille toutes ces nouveautés sans plus attendre.







RAJOUTER DU STOCKAGE EN PLUS VIA LE SSD



Il aura donc fallu quasiment un an pour que Sony autorise enfin l'accès au port SSD M.2. pour permettre aux joueurs de rajouter du stockage supplémentaire. Car quand bien la PS5 est livré avec un espace de 1To, ce n'est évidemment pas suffisant pour faire tenir des jeux qui dépassent souvent les 100 Go aujourd'hui. Dès à présent, il est possible de se munir d'un tournevis pour installer un SSD en plus, sachant que ce dernier peut être utilisé pour télécharger, copier et lancer des jeux PS5 et PS4, mais également des applications multimédia. Il est également possible de lancer des jeux PS5 et PS4 directement depuis le disque SSD M.2, mais également déplacer ses jeux entre les différentes options de stockage.





L'AUDIO 3D AUSSI POUR LES HAUTS-PARLEURS TV





En plus du stockage qu'on peut rajouter, la mise à jour de septembre 2021 permet aux joueurs de profiter de l’audio 3D sur les haut-parleurs intégrés à leur téléviseur. Plutôt pratique quand on n'as pas le matos adéquat de jouir quand même d'une expérience sonore immersive. Au moment où l'on écrit ces lignes, nous n'avons pas encore réalisé nos propres tests, mais d'après Sony, cette fonctionnalité transforme l’audio du canal standard des haut-parleurs du téléviseur en un son à trois dimensions. A ce propos, il est possible de calibrer l’acoustique de sa pièce via le microphone de la manette DualSense, et ainsi appliquer un réglage audio 3D optimal pour l'environnement. Un peu à la manière de Bose et de son système ADAPTIQ ou le TrueDepth chez Sonos pour calibrer les enceintes avec son iPhone.







MEILLEURE INTERFACE UTILISATEUR

Mais ce n'est pas tout, l'update étant costaud, Sony a aussi prévu des améliorations pour l'interface utilisateur, en facilitant l'accès aux trophées, mais aussi en offrant plus d'options pour gérer le contenu de ses jeux. Par exemple, on peut désormais personnaliser le centre de contrôle, avec la possibilité de réorganiser les commandes. On peut même décider de masquer ou d'afficher les touches en bas de l'écran. Plus simple également, si l'on souhaite envoyer des Partys à ses amis, c'est possible de le faire depuis la Game Base, située dans le centre de contrôle. Ainsi, on aperçoit plus rapidement le statut de ses camarades, sachant qu'il est aussi plus simple d'accepter ou de refuser une demande d'ami.





Concernant la bibliothèque de jeux, si vous avez installé les versions PS4 et PS5 d’un même jeu, elles s’affichent maintenant à part dans l’onglet "Installé", avec une mention plus claire de quelle version il s'agit (PS4 ou PS5). On apprend aussi que les commandes du lecteur d'écran ont été facilitées, avec la possibilité de mettre en pause ou relancer le Lecteur d’écran en appuyant sur les touches PS et Triangle, mais aussi de lui faire répéter tout ce qu’il lit en appuyant sur les touches PS et R1.



Quant aux utilisateurs du service PlayStation Now, les abonnés peuvent désormais choisir entre le 720p et le 1080p (en fonction des jeux) comme résolution vidéo préférée pour le streaming de jeux.









AMÉLIORATIONS AUSSI SUR PS4

Enfin, sachez que des nouveautés ont également été prévues sur PS4, telle que la possibilité de voir les trophées PS5 depuis un profil PS4 et depuis la liste de trophées aussi. Les joueurs pourront également voir les trophées PS5 des autres depuis leur PS4. Sur PS4 et PS5, les propriétaires d’une Party pourront la dissoudre sans avoir à retirer les joueurs individuellement.