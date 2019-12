PS5 : c'est la console de Sony sur laquelle le développement est le plus facile

Malgré son statut résolument avant-gardiste, les studios se souviennent de la PlayStation 3 comme une calamité de hardware. Pour faire simple, la machine était réputée pour être un enfer de développement, un fait depuis largement reconnu par Sony : c'est d'ailleurs pour cela que la PS4 a décidé de corriger le tir grâce à Marc Cerny, son architecte, qui a visiblement poursuivi son travail de simplification sur la PS5.



C'est en tout cas ce qu'annonce Shuhei Yoshida, figure emblématique de Sony et ex-président de Sony Interactive Studios, dans une interview au magazine japonais Dengeki : selon lui, la PS5 sera la machine sur laquelle les développeurs auront le plus de facilité à travailler, et ce de toute l'histoire de PlayStation. Le but ? Laisser encore et toujours plus de temps au studio pour concevoir leur jeu... et ne surtout pas réitérer les galères de la PS3.



Tant mieux. Pour rappel, la PS5 serait une machine particulièrement puissante, prônant le 4K, le 60FPS, un énorme SSD et tout un tas de technologies intéressantes dans sa nouvelle manette. Maintenant, il s'agirait pour Sony de répondre à Microsoft en dévoilant sa console, le géant américain ayant enfin levé le voile sur sa Xbox Series X il y a quelques semaines.