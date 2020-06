PS5 : une console silencieuse et qui ne chauffera pas ? Quelques détails intéressants

de "gros efforts" auraient été faits pour que la machine soit moins assourdissante.



Cela va d'ailleurs de pair avec une autre déclaration de MacLaurin, cette fois-ci repérée depuis son compte LinkedIn : si la PS5 serait aussi grosse, ce serait justement pour dissiper la chaleur émise par le processeur 7nm. Selon lui, la "puissance vraiment extrême" de ce type de composant demande un espace considérable pour être évacué. Bref, une console silencieuse et bien ventilée, c'est ce que semble nous promettre Sony pour cette génération. On ne demande qu'à les croire : notons que la Xbox Series X sera elle aussi construite d'une manière semblable pour des objectifs similaires.





Indéniablement, l'un des grands défauts de la PS4 est son caractère ultra-bruyant assez dérangeant : il aura fallu attendre une version de la Pro fin 2018 pour régler ce problème et disposer enfin d'une console qui ne se mue pas en turbine d'avion. Forcément, et surtout quand on sait que la PS3 fat souffrait du même souci, on se demande si la PS5 dérogera à la règle : selon