PS5 : un revendeur affirme que les jeux PS2 et PS3 seraient bien compatibles

Tous les jeux sur PlayStation 2, PlayStation 3 et PlayStation 4 peuvent être joués sur PS5. Avec cette fonctionnalité, la marque Sony permet aux joueurs de continuer leurs jeux sans renoncer à ceux auxquels ils étaient habitués.





Alors que Microsoft continue de faire de la rétrocompatibilité une arme de premier choix, la Xbox Series X pouvant faire tourner les jeux de toutes les anciennes générations avec de la 4K et même du HDR, Sony, lui, a adopté une autre politique. Pour le moment, on sait que plus de 4000 titres PS4 pourront être lus sur PS5 et, d'ailleurs, la firme va obliger dès juillet les développeurs à rendre leurs nouveaux jeux compatibles. Mais quid des softs PS2 et PS3 ?Pour le moment, l'affaire semble compliquée pour la simple et bonne raison que l'architecture PS5 est bien trop différente des consoles de sixième et septième génération : de plus, au contraire de Microsoft, Sony ne possède a priori pas d'une équipe de développeurs entièrement dédiée à apporter lifting et patch sur tous les jeux de l'ancienne école. Toutefois, le revendeur turc Hepsiburada affirme depuis la fiche produit de la PS5 que sa rétrocompatibilité... serait quasi-totale.De plus, il parait important de souligner l'importance d' Hepsiburada : il s'agit tout de même du plus gros site de e-commerce national, avec 25 millions de produits, 100 millions de visiteurs par mois et une place dans le top cinq des plateformes commerciales européennes à la croissance la plus rapide. Il s'agit donc d'un organisme sérieux, imposant et officiel, pas tellement friand de raconter n'importe quoi pour attirer le chaland.Bien sûr, l'erreur est humaine et nous ne sommes pas à l'abri d'une simple et grosse bourde de la part du rédacteur qui, toutefois, ne se trompe pas dans le reste du descriptif de la PS5 avec des informations déjà avérées. On ne vous le dira jamais assez mais il paraît prudent, même primordial, d'attendre une déclaration officielle de Sony avant de crier au miracle. D'ici-là, nous vous donnons rendez-vous jeudi soir, à 22h, pour la présentation des premiers jeux PS5