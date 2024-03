PS5 : un nouveau firmware avec de nouvelles fonctions sur la DualSense

Les personnes qui étaient inscrites au programme bêta l'expérimentent depuis un petit moment, mais il est temps pour le grand public de découvrir les nouveautés du firmware de la PS5. Une mise à jour qui va permettre notamment d'apporter diverses améliorations audio du micro et du haut-parleur intégré de la manette sans fil DualSense. Il y a également la possibilité de régler la luminosité de l'indicateur d'alimentation de la PS5, tout comme la possibilité d'être plus actif lors d'une session de partage d'écran via l'utilisation d'émojis et de curseurs.

Voici les fonctionnalités fraîchement ajoutées :

- Améliorations audio du micro et du haut-parleur intégrés de la manette sans fil DualSense



- Mise à jour du logiciel système des manettes sans fil DualSense et DualSense Edge pour améliorer leurs fonctionnalités sonores.



- Améliorations du haut-parleur de la manette. Le haut-parleur de la manette offre désormais un volume plus élevé, qui vous permet de distinguer plus clairement les sons et voix dans les jeux.



- Annulation du bruit améliorée. La qualité de capture du micro sur ces manettes a été améliorée par un nouveau modèle de machine learning basé sur une IA. Le bruit de fond généré par les pressions sur les touches et l’audio du jeu est supprimé, ce qui améliore l’expérience de chat vocal. Installez la bêta du logiciel système et mettez à jour le logiciel de la manette pour bénéficier d’un son clair lors du chat vocal avec le micro de la manette.







Interactions du Partage d’écran

- Les joueurs en train de participer à une session de Partage d’écran en plein écran peuvent désormais utiliser des curseurs et des emojis pour interagir avec la session de jeu de l’hôte.



- Les spectateurs peuvent déplacer un curseur, envoyer un ping ou tracer une ligne sur l’écran partagé, afin de mettre en évidence des objets ou zones spécifiques pour guider le joueur hôte avec davantage de précision.



- Les spectateurs peuvent envoyer des réactions sous la forme d’emojis sur l’écran de l’hôte pour l’encourager visuellement et le féliciter pour ses actions dans le jeu.



Régler la luminosité de l’indicateur d’alimentation de la PS5

Vous pouvez désormais régler la luminosité de l’indicateur d’alimentation de votre console PS5.

Accédez à [Paramètres] > [Système] > [Signal sonore et lumière], puis sélectionnez [Luminosité].