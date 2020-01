PS5 : un fan imagine la vidéo de démarrage parfaite et fait le buzz

Chaque console PlayStation dispose de son propre jingle de démarrage, chacun étant vite devenu mythique au sein de la pop-culture. Alors forcément, à l'aube de la PS5 prévue pour cette fin d'année, on se demande bien ce que nous a réservé Sony : le retour des violons soignés de la PS3 ? La continuité du bleu envoûtant de la PS4, ou bien des abysses légendaires de la PS2 ? Des questions auxquelles a tenté de répondre le motion designer Paulo Manso avec une intro faite maison sacrément efficace.





Ici, l'artiste a donc opté pour un come-back des fameuses sonorités de la première génération mêlées au célèbre logo remasterisé, suivi par la direction artistique bien connue de la PlayStation 4. L'effet est immédiat : c'est à la fois old-school et très actuel et, forcément, plutôt réussi. Sur YouTube, la vidéo cumule 250 mille vues et malgré sa publication d'il y a plusieurs mois, son buzz ne fait que survenir. Plutôt sympa, non ?