PS5 : Sony se paye Travis Scott pour sa nouvelle publicité, ça décoiffe pas mal !

Nous sommes à trois semaines de l'arrivée de la PlayStation 5 et enfin, Sony Interactive Entertainment a décidé de lancer à fond sa campagne marketing. Certes, on avait eu droit à quelques mises en bouche ces derniers jours, mais rien de bien puissant comparé à cette publicité qui met en avant Travis Scott, sans doute le rappeur le plus populaire et bankable du moment. Après sa collab' avec Fortnite et McDonald's, le voici en train d'expérimenter la nouvelle PS5, assis devant un écran géant et un mur de son qui le décoiffent littéralement. Sous-entendre par-là que la nouvelle console de Sony risque de nous en mettre plein la gueule.Dans cette publicité, Travis Scott n'est pas l'unique vedette puisqu'au début, on peut apercevoir trois des personnes les plus importantes dans la conception de la machine, à savoir celui en charge de la plateforme, du design et enfin de l'ingénieurie, à savoir Yashuhiro Ootori qui s'était chargé du désossage de la console il y a quelques semaines. Tous les trois portent d'ailleurs de belles Nike aux pieds. Un indice pour la suite ?