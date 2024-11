PS5 Pro : on l'a testé sur un téléviseur 8K de Samsung, une expérience totalement différente ?

Le Test

Nous voici donc dans cette deuxième partie consacrée au test complet de la PS5 Pro, quelques jours après l'unboxing qui nous a permis de découvrir la machine sous toutes ses coutures. La particularité de notre test, et on est les seuls au monde au moment de la levée de l'embargo de la presse mondiale, c'est que nous avons pu tester la PS5 Pro sur un téléviseur 8K. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de l'un des derniers modèles 2024 de Samsung, qui nous a gentiment prêté ce QLED QD900D avec une dalle de 75 pouces (ça rigole zéro). L'occasion de faire nos tests des jeux optimisés PS5 Pro dans les meilleures conditions possibles, mais surtout de tester les premiers jeux 8K de la machine, comme un certain No Man's Land, The Touryst ou le prochain Gran Turismo 7 PS5 Pro Enhanced.

Info utile avant rentrer dans le vif du sujt : au lancement de la PS5 Pro le 7 novembre, pas moins de 50 titres ont été boostés pour la nouvelle machine mid-gen de Sony, la liste a été affichée sur le PlayStation Blog, mais pêle-mêle, je peux vous citer quelques noms comme Alan Wake 2, Assassin’s Creed Mirage, Baldur’s Gate 3, Call of Duty Black Ops 6, Dead Island 2, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy VII Rebirth, God of War Ragnarok, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Resident Evil Village, Stellar Blade, The Callisto Protocol etc. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que chacun des 50 jeux qui sont PS5 Pro Enhanced ne se comporte pas tous de la même façon ; et non, sinon ça ne serait pas drôle. Car si certains profitent vraiment du boost PS5 Pro, d'autres en revanche donnent le sentiment que rien n'a bougé, ou alors très peu et qu'il faut véritablement avoir des yeux bioniques ou disposer des outils de comparaison de Digital Foundry pour déceler le moindre pixel supplémentaire et le gain en frame-rate. Le résultat dépend en réalité de ce que les développeurs ont fait pour optimiser leurs jeux. Parfois, on va avoir des modes supplémentaires qu'on va retrouver dans les options, qui indique bien qu'il s'agit de modes nouveaux dédiés pour la PS5 Pro, c'est le cas pour des titres tels que Spider-Man 2, Final Fantasy VII Rebirth, Horizon Zero Dawn Remaster, ou bien encore The Last of Us 2 Remastered, et de temps en temps, aucune indication supplémentaire, il faut se débrouiller tout seul, démerdenziziche comme dirait Monique, genre Alan Wake 2, Dragon's Dogma 2, Call of Duty Black Ops 6 ou bien encore Les Fourmis de Microids. Pourtant, si vous êtes un adepte du jeu vidéo et que vous arrivez à faire la différence entre le 30 et le 60 images par seconde, le changement sera significatif et vous aller le ressentir immédiatement.







FIDÉLITÉ "ET" PERFORMANCES, VRAIMENT ?





Parmi les très bons élèves qui donnent un sens à l'existence de la PS5 Pro et de ses 800€, il y a Spider-Man 2 qui propose des effets ray tracing dans tous les sens sur les building de New York, avec en prime un trafic plus important et davantage de passants dans les rues. Ça offre une sensation de densité assez folle, mais pour cela, il faut accepter de rester en 30 images par seconde puisqu'il s'agit du mode Fidélité Pro. On peut néanmoins boosté un peu plus le framerate en activant l VRR et si jamais vous avez un téléviseur compatible 120hz, vous allez gagner là aussi en fluidité. Ce fut mon cas avec le Samsung 8K que j'ai en ce moment à la maison, e ton va pas se mentir l'expérience est quand même bien vénère. Il existe aussi un mode Performance Pro qui va proposer du 60fps constant, mais avec l'affichage du mode Fidélité standard de la PS5 standard, donc ça signifie moins de densité, moins de RTX aussi. Est-ce que cela signifie que Mark Cerny nous a enfumé la tête lors de la présentation de la PS5 Pro ? Lui qui disait qu'avec cette console, on n'aurait plus besoin de choisir entre Fidélité et Performances et qu'on aurait les deux ? Disons que c'est un pari sur l'avenir et que je ne doute pas que dans les années à venir, on n'aura plus besoin de choisir entre le 4K et le 60fps, mais il va falloir que les studios et que les développeurs puissent aussi travailler sur cette optimisation. Attention tout de même, je précise aussi que l'affichage 4K n'est pas du 4K natif, mais upscalé et surtout retravaillé avec les outils proposés par la PS5 Pro et notamment le fameux PSSR pour Playstation Spectral Super Resolution, qui est l'équivalent maison de Sony du DLSS de NVIDIA. Derrière ce nom pas facile à prononcer se cache une solution matérielle qui va permettre à la PS5 Pro de gérer la résolution d'un jeu de manière dynamique, et ce, sans trop toucher à la qualité visuelle, tout en permettant une fluidité élevée de 60 images par seconde. Donc non, Mark Cerny ne ment pas, car la console peut le faire, juste pour le moment, tout n'est pas encore bien optimisé et qu'il faut que les studios et les développeurs sachent l'utiliser.







LES BONS ET LES MAUVAIS ÉLÈVES



Final Fantasy VII Rebirth fait d'ailleurs partie des jeux qui changent radicalement de gueule avec le mode PS5 Pro, puisqu'on peut bénéficier d'un affichage en mode Fidélité très clean avec les 60 images par seconde. Pour profiter de ce rendu impeccable, il faut sélectionner le 4è mode graphique qui est donc "Résolution et Fidélité" chose qui était impossible sur PS5 standard où il fallit choisir entre un affichage correct en 30fps ou jouir du 60 images par seconde avec un rendu tellement dégueulasse. On se souvient encore des dramas qu'il y a eu autour de l'affichage bien cradingue de l'époque. Quant à son open world fatigué, c'est un débat qu'on ne remettra pas sur la table... Mais il y a deux autres jeux que la PS5 Pro sublime, c'est Horizon Zero Dawn Remastered et The Last of Us 2 Remastered qui profite tous les deux d'un affichage 4K en 60 images par seconde. Le rendu est vraiment bien fichu et sur un bel écran 4K ou 8K, vous verrez sensiblement la différence. Plus de détails, plus de finesse aussi dans les textures, surtout le grain de la peau, les cheveux, la végétation, l'éclairage aussi, les effets de particules, non vraiment on sent la différence de traitement d’images, ça m'a donné de refaire encore le jeu, alors que je l'ai déjà poncé 3 fois. Pour les autres titres, la différence n'est pas toujours très flagrante et il faut parfois en effet sortir la loupe pour essayer de trouver les différences. Je pense à Call of Duty Black Ops 6 qui reste sensiblement le même que la version PS5 standard, The Callisto Protocol qui était déjà très beau, mais qui gagne en fluidité avec un beau rendu et du 60fps. Dragon's Dogma 2 fait aussi partie des jeux qui méritent d'être refait sur PS5 Pro, parce que si visuellement, je cherche encore la diff avec la version PS5 standard, en termes de fluidité, c'est le jour et la nuit. Combien de fois le jeu tirait la langue quand j'avais fait le test à l'époque, avec des combats qui souffrait en termes de frame-rate, surtout quand les grosses créatures déboulaient. C'est fini avec la Pro, tout est fluide et stable, c'est un vrai plaisir.







8K 30FPS, YES PAPA !



Par contre, s'il y a bien un truc qui m'a particulièrement bluffé, c'est No Man's Sky, déjà parce que le jeu a considérablement changé depuis sa sortie, mais surtout, il fait partie des jeux qui sont jouables en 8K pour peu que vous soyez équipé, c'est-à-dire 1% de la population mondiale sans doute. Vu qu'une télé comme celle que Samsung m'a prêté coûte la coquette somme de 6500€, je ne suis pas sûr que vous puissiez un jour profiter de la même expérience que moi, mais je peux vous garantir que c'était fou. Par contre, c'était du 8K en 30fps évidemment, ce que vous pouvez constater dans notre vidéo de présentation. Par contre, ce qui est fou et qui prouve que Sony ne maîtrise pas bien sa communication, c'est que sur la boite de la PS5 Pro, il ne fait aucune mention du jeu en 8K. Je vous rappelle que Sony a mis à jour le packaging de ses PS5 en virant le logo 8K, mais alors que la PS5 Pro permet de jouer en 8K, le logo n'y est plus. C'est assez aberrant quand même...







ON ACHÈTE OU PAS ?





Conclusion : faut-il acheter la PS5 Pro le jour de son lancement le 7 novembre 2024 ? Et bien tout dépend de votre porte-feuille forcément. Si vous êtes quelqu'un d'aisé financièrement pour qui claquer 800 euros dans une console ne vous met pas dans le rouge, j'ai envie de vous dire foncer, parce que oui, le changement est existant. Il n'est pas toujours très significatif, mais sur certains jeux, c'est quand même bien visible et ça offre une expérience confortable. Mais à cet avis positif quand je vous dis que ça vaut le coup, il faut aussi que vous ayez le bon matos à la maison. Si vous avez a minima un téléviseur OLED 4K de 65 pouces, que vous êtes technophile et que vous avez du pognon, foncez, c'est le meilleur rendu et il va s'améliorer dans les années à venir, c'est évident. En revanche, si le 15 du mois, si vous êtes passé au régime "pâtes et sel", ou que vous êtes encore à jouer sur un téléviseur en 1080p ou un vieux moniteur PC que votre cousin vous a refilé en loose, évitez de prendre la PS5 Pro, aucun intérêt, même en 4x sans frais. Je sais que cette astuce de consommation est pratique et donne le sentiment de ne pas payer cher sur le coup, mais en vrai ce n'est pas indispensable à date, surtout que le nombre de jeux qui en profitent là maintenant, c'est peanut...



NOTRE NOTE : 8/10