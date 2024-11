PS5 Portable : Sony serait en train de développer une nouvelle console, 1ères rumeurs...

Sony serait en train de développer une nouvelle console portable. C'est la rumeur du jour et elle nous provient de Bloomberg, qui explique que l'idée n'est pas de faire un successeur à la PSP ou à la PS Vita, mais de penser cette machine autrement. Selon Bloomberg, cette machine serait capable de lire nativement le catalogue de la PS5, et pas uniquement en cloud gaming, ce qui veut dire que le constructeur japonais souhaiterait lié cette console nomage à sa console de salon, afin de mutualiser les ressources et ne pas en faire un produit à part. Quand on sait que Sony a essuyé les plâtres par deux fois avec la PSP et la PS Vita, qui sont deux machines qui n'ont pas rencontré le succès escompté, on imagine que l'idée n'est pas de reproduire les mêmes erreurs. De même, avec le succès de la Nintendo Switch et son concept hybride, il y a effectivement des choses à explorer.Sony a d'ailleurs exploré cette piste puisque la dernière mise à jour du PlayStation Portal permet à l'accessoire d'être désormais autonome, et de ne plus être pieds et poings liés à une PS5 qui serait allumée à distance. Autres exemples qui pourraient convaincre Sony de se lancer sur ce marché, ce sont les succès des PC portables du type ROG Ally et qui permettent de jouir des mêmes jeux et des mêmes catalogues déjà disponibles, notamment via Steam. Et quand on sait que Microsoft veut aussi sa Xbox Portable, il semblerait que chacun souhaite tirer sa part de ce gâteau bien succulent.