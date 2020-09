PS5 : non, Sony n'a pas revu à la baisse la production de PlayStation 5

Bien que nous ne communiquions jamais de détails sur notre production, l'information émise par Bloomberg est fausse. Nous n'avons pas changé le nombre de production de PlayStation depuis le début de sa fabrication.

Hier, nous vous relayions une nouvelle qui pouvait avoir son importance : selon le site Bloomberg, Sony aurait revu la production de PS5 à la baisse, passant ainsi de 15 millions à 11 millions de consoles fabriquées les quatre premiers mois de commercialisation. En d'autres termes, il fallait s'attendre à une possible pénurie au démarrage, ce qui avait de quoi inquiéter de nombreux consommateurs.Mais vous le savez bien, pour toutes les rumeurs de l'industrie, il est primordial de ne pas tout prendre pour argent comptant "au cas ou" : nous en avons la preuve ultime aujourd'hui puisque Sony vient de démentir le bruit de couloir au travers d'un communiqué envoyé à Games Industry.Voilà qui semble clair. Pour autant, la firme japonaise n'ayant émis aucun chiffre officiel, on ne sait toujours pas s'il y a aura assez de consoles pour tous à l'arrivée : on imagine que oui ou, tout du moins, on l'espère...