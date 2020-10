PS5 : les Trophées débloqueront de véritables récompenses, Sony a écouté les joueurs

Il semblerait que Sony s'apprête à exaucer le vœu de nombreux joueurs. Tout le monde connait les Trophées PlayStation, ces fameuses coupes virtuelles correspondant à des défis in-game et faisant monter en niveaux les personnes qui les débloquent (d'ailleurs, ils ont reçu une jolie mise à jour il y a peu ) : depuis leur insertion en 2008, ils n'avaient jamais été que purement cosmétiques, ne débouchant sur aucune autre récompense concrète. Mais pour la PlayStation 5, le constructeur japonais s'apprête visiblement à faire évoluer sa formule.Car oui, en se penchant attentivement sur la vidéo de présentation de l'interface de la PS5, il est possible d'apercevoir les nouvelles listes de Trophées : figurez-vous que certains d'entre eux... débloqueront des cadeaux à utiliser hors-jeux. En l'occurrence, pour le jeu Destruction All-Stars qui sera disponible au line-up de la PlayStation 5, le Trophée Or "Wreckognised" et le Trophée Bronze "Rookie" semblent livrer respectivement un avatar PSN et une bannière pour le profil PSN, soit deux items qui auraient pu être vendus tout à fait séparément.L'histoire ne dit pas si tous les jeux comporteront ce nouveau système de récompenses - on imagine que ce sera au bon vouloir des développeurs - mais il s'agit là d'une excellente nouvelle pour tous les chasseurs de Trophées qui, en plus de l'intérêt communautaire, auront désormais une toute autre motivation. De là à s'imaginer des réductions sur le PlayStation Store, il n'y a qu'un pas...