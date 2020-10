PlayStation : le système de Trophées se voit remanié, toutes les infos !

En un peu plus d'une décennie, Sony a réussi, par le biais de ses fameux Trophées, à fidéliser toute une communauté. Il faut dire que son système de récompenses internes est plutôt bien pensé et présenté : pourtant, la firme japonaise vient tout juste d'annoncer une grande mise à jour de ces rouages qui devrait susciter l'intérêt de bien des joueurs.



Auparavant, plus on accumulait de Trophées et plus notre niveau correspondant augmentait dans une fourchette de 1 à 100 : cette dernière vient d'être totalement retapée puisque désormais, ce sont 999 levels qui sont à franchir ! Toutes les statistiques des joueurs actuels seront ainsi mises à jour : "Par exemple, si votre niveau de Trophée actuel est de 12, votre nouveau niveau sera légèrement supérieur à 200", peut-on ainsi lire sur le PlayStation Blog.



Ces mille niveaux seront divisés en quatre catégories : Bronze (de 1 à 299), Argent (de 300 à 599), Or (de 600 à 998) et Platine (999). De même, chacun de ses secteurs s'appuieront de trois paliers, représentés par des icônes différents comme montré sur l'image suivante.





Enfin, Sony annonce une toute nouvelle fonctionnalité : désormais, il sera possible de suivre la progression d'accomplissement d'un Trophée directement dans le menu dédié. Plus concrètement, si un challenge vous demande de faire, par exemple, 20 headshots, vous n'aurez plus à les compter vous-même puisqu'il le score sera affiché directement dans la section des Trophées. Attention tout de même, il s'agit d'une option proposée dès maintenant et encore faut-il que les développeurs rendent leurs jeux compatibles : autrement dit, cela concernera surtout les titres de la prochaine génération.



Désormais, il ne reste plus à Sony qu'à mettre en place de véritables récompenses à la clé, comme des réductions ou ne serait-ce que des thèmes ou avatars, afin que l'obtention de toutes ces coupes virtuelles ne soit pas totalement veine. Croisons les doigts pour que ça soit le cas, un jour...