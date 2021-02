PS5 : les composants coûtent cher, la console est vendue à perte, Sony le confirme

En parallèle de ses derniers résultats financiers, où l'on a pu découvrir les chiffres de ventes de la PS5 (4,5 millions), le nombre d'abonnés au PlayStation Plus (47,4 millions) et le nombre d'exemplaires de Spider-Man Miles Morales (4,1 millions), Sony s'est aussi exprimé sur ses objectifs pour l'année 2021. Bien que la firme japonaise ait un mal fou à produire un nombre suffisant de PlayStation 5 pour satisfaire la forte demande, elle espère livrer 7,6 millions de consoles d'ici la fin du mois de mars. Un chiffre pour le moins ambitieux compte-tenu des problèmes de fabrication liés aux puces AMD en manque de substrat ABF, un composant indispensable pour isoler les éléments qui composent les processeurs. En regardant de plus près le Power Point partagé par Sony , on se rend surtout compte de la perte sèche sur la vente de chaque PS5. Un scénario que de nombreux analystes avaient envisagé bien avant la sortie de la machine, compte-tenu des composants embarqués dans la PS5 et le besoin pour Sony de tenir un prix compétitif.Si cette pratique est assez connue parmi les fabricants, il est en revanche assez rare d'avoir une confirmation, chose que vient de faire Sony qui confirme qu'avec la hausse des prix des composants lié à la pénurie et à la crise sanitaire, la perte d'argent ne fait qu'augmenter au fil des mois. Selon certaines estimations, il se pourrait que cette pénurie continue tout au long de l'année 2021, quand Microsoft se montre plus optimiste et prévoit de nouveaux stocks juste avant l'été, soit en juin prochain.