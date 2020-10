PS5 : le ventilateur sera optimisé grâce à des mises à jour, les explications

La plupart du temps, les mises à jour servent à stabiliser le système ou apporter un tas de fonctionnalités logicielles. Mais elles peuvent également servir à optimiser certaines parties du hardware, à l'instar du... ventilateur de la PS5. C'est en tout cas ce que vient de déclarer Yasuhiro Ootori, ingénieur mécanique et thermique de la prochaine console de Sony, lors d'une interview pour 4GHamer.net : "De nombreux jeux vont sortir à l'avenir et les informations de l'APU pour chacun d'entre eux seront collectées. Nous comptons optimiser le contrôle du ventilateur selon ces données" a déclaré avec assurance le Japonais.De base, la PlayStation 5 a justement été designée de façon à évacuer parfaitement la chaleur et minimiser le bruit. Avec ces futurs réglages calibrés grâce aux mises à jour, Sony se donne alors la possibilité d'adapter sa machine aux possibles imprévus, et ce sur la durée.Rappelons que la PS5 sortira en France le 19 novembre prochain dans deux modèles : le classique, avec lecteur de disques, à 499,99 euros et la Digital Edition, sans lecteur, à 399,99 euros.