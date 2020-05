PS5 : le SSD de la console plus rapide que celui des PC dernier cri ? Epic Games l'assure

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la démo technique de l'Unreal Engine 5 présentée hier sur PS5 a fait couler beaucoup d'encre, d'autant qu'Epic Games a assuré qu'elle était entièrement jouable . Juste après cette mise en bouche, Geoff Keighley, l'organisateur du Summer Game Fest 2020, a pu s'entretenir avec Tim Sweeney (président), Nick Penwarden (vice-président de l'ingénierie) et Kim Libreri (directeur technique) pour récolter quelques informations supplementaires sur cette nouvelle itération du moteur graphique. Si l'on en croit les affirmations du patron d'Epic Games, le SSD de la PS5 va mettre des gifles."La console que Sony s'apprête à sortir est juste phénoménale, a-t-il indiqué. Pas uniquement en termes de puissance graphique, mais également au niveau du système de stockage qui dépasse tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris les PC dernier cri disponibles sur le marché. [...] Cette architecture rend possible le type d'immersion dont nous rêvions par le passé. L'époque des temps de chargement est révolu."Un enthousiasme partagé par Nick Penwarden qui a pris comme exemple la scène où l'on aperçoit de nombreuses statues. "Là, il y a des dizaines de milliards de triangles, et nous ne pouvions pas tous les faire tenir dans la mémoire, a-t-il souligné. Du coup, nous avons fini par les streamer au fur et à mesure que la caméra se déplace dans le décor. Les capacités entrée/sortie de la PS5 font partie des éléments clés qui nous ont permis d'atteindre ce degré de réalisme.""L'un des grands principes à chaque fois que l'on passe d'une génération à l'autre, c'est le fait de franchir un palier sur le plan technologique pour permettre l'émergence de nouveaux types de jeux, a rajouté Tim Sweeney. Le battle royale n'aurait jamais existé sans la génération actuelle dont la puissance de calcul et les capacités graphiques permettent à une centaine d'utilisateurs de jouer simultanément contre des adversaires bien rendus. Cette nouvelle technologie que nous sommes en train de bâtir avec l'Unreal Engine 5, et que Sony incite avec la PS5, donnera naissance à des nouveaux genres que nous ne pouvons même pas imaginer."Des propos qui feront sans doute plaisir à Mark Cerny (l'architecte de la PS5) qui répète que c'est le SSD qui permettra à la console de faire la différence. Enfin, pour que les choses soient bien claires, rappelons que l'Unreal Engine 5 tournera également sur d'autres machines telles que la Xbox Series X ; il ne s'agit donc pas d'une exclusivité.