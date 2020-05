PS5 : la démo technique de l'Unreal Engine 5 est jouable, confirme Epic Games

Tim Sweeney a fait comprendre pour sa part que ce n'était pas du bullshit. "C'est 100% jouable sur PS5, vous contrôlez totalement le personnage", a-t-il souligné. "En fait, si la GDC 2020 avait eu lieu, on aurait laissé les gens y jouer", a rajouté son acolyte.









Lors de l'interview qui a suivi cette démo technique baptisée " Lumen in the Land of Nanite", les deux hommes ont tenu le même discours. "C'est jouable du début à la fin, ont-il insisté. Nous avons juste branché un boîtier de capture à l'arrière du kit de développement de la PS5 et enregistré le signal vidéo qui sortait du port HDMI. Il s'agit donc d'une véritable démo, et à chaque fois que vous y jouez, c'est légèrement différent."



N'oublions pas que si Sony Interactive Entertainment a eu - en quelque sorte - la primeur de la démo, l'Unreal Engine 5 pourra bien évidemment tourner sur Xbox Series X, PC, Mac, iOS, Android, et même sur les machines actuelles. Sa sortie est programmée pour 2021.

Lorsque l'on a affaire à une démo technique qui en met plein les yeux, on se demande souvent si l'on aura droit au même résultat dans le cadre d'un jeu. Cette question, tout le monde se l'est forcément posé lors de la présentation de l'Unreal Engine 5 orchestrée par Geoff Keighley et Epic Games, cet après-midi, lors du Summer Game Festival 2020. Pendant une dizaine de minutes, on a pu admirer une foultitude d'effets et de détails graphiques qui faisaient clairement saliver, d'autant que ça tournait en temps réel sur PS5.Nos confrères d' IGN ont profité d'une entrevue avec le studio américain pour lui demander des précisions sur ce que nous venions de voir. Si le directeur technique Kim Libreri a indiqué qu'il ne s'agissait nullement d'un jeu à proprement parler, le patron