PS5 : le site officiel vient tout juste d'apparaître, l'excitation se fait sentir

Alors que Sony n'a même pas encore procédé au reveal de la console, la PS5 commence sérieusement à faire monter la pression dans le paysage vidéoludique. Avec un simple logo,; désormais, tous les regards sont tournés vers le moindre événement susceptible de mettre, enfin, la machine en lumière. Récemment,- c'est dire à quel point le bête excite sa communauté.Alors,: "PlayStation 5 is coming", affiche ainsi la page dédiée anglophone, suivie de la fenêtre de sortie "Holiday 2020". Mieux encore que cette fin d'année prometteuse, un formulaire est déployé pour ne louper aucune actualité de la console.: selon les bruits de couloir divers et variés, il serait très probable que le mois de février soit l'élu et que Sony y tienne une grosse cérémonie. On reste à l'affût.