PS5 : le prochain jeu d'Antony Johnston (Dead Space, L'Ombre du Mordor) dévoilé demain, il fera partie du line-up

Impossible de sous-estimer l'excitation autour du show prévu par Sony demain soir : à partir de 22h, le géant nippon présentera les jeux qui sortiront en même temps que sa fameuse PS5 avec une multitude de trailers et de séquences de gameplay. Évidemment, le mystère autour de ces titres reste entier mais certains acteurs de l'industrie se permettent de teaser légèrement : parmi ceux-ci, nous pouvons compterde Zombi U et même de Binary Domain en plus d'être derrière la bande dessinée Wasteland et un paquet d'autres comics. Bref, l'Anglais a un CV plutôt respectable et il vient de l'annoncer sur Twitter Cela veut dire que ce projet, dont le développeur et l'éditeur restent secrets, fera bel et bien partie du line up de la console.Hasard ou pas, on rappelle qu'étonnamment, le seul jeu montré lors de la présentation de l'architecture système par Marc Cerny était le premier Dead Space, qui servait alors d'exemple technique : simple référence old-school ou véritable teasing pour un... nouvel épisode ? Rendez-vous demain soir.