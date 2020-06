PS5 : le PlayStation Magazine aurait dévoilé 38 jeux à venir, voici la liste

A Rat’s Quest: The Way Back Home (2021)

(2021) Assassin’s Creed Valhalla (2020)

(2020) Battlefield 6 (2021)

(2021) Chorus (2021)

(2021) Cygni All Guns Blazing (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Dauntless (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) DiRT 5 (2020)

(2020) Dragon Age 4 (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Dying Light 2 (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) FIFA 21 (2020)

(2020) Godfall (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Gods & Monsters (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Gothic Remake (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Madden 21 (2020)

(2020) Moonray (été 2021)

(été 2021) MicroMan (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) NHL 21 (2020)

(2020) Nth’O Infinity Reborn (février 2021)

(février 2021) Observer System Redux (2020)

(2020) Outriders (2020)

(2020) Path of Exile 2 (2020)

(2020) PsyHotel (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Quantum Error (2020)

(2020) Rainbow Six Siege Quarantine (2020)

(2020) Redo! Enhanced Edition (2020)

(2020) Scarlet Nexus (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Sniper Elite 5 (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Soulborn (fin 2021)

(fin 2021) Starfield (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) The Elder Scrolls VI (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Le Seigneur des Anneaux : Gollum (2021)

(2021) Les Sims 5 (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Ultimate Fishing Simulator 2 (2020)

(2020) Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Warframe (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Watch Dogs : Legion (2020)

(2020) WRC 9 (2020)

Cette semaine, jeudi à 22h , Sony tiendra un show digital d'une heure pour présenter les jeux qui composeront le line-up de la PS5. Une présentation furieusement désirée par des milliers de joueurs et dont le constructeur nous promet des étoiles dans les yeux : à vrai dire, c'est tout ce que l'on demande et tandis que l'on compte les jours, les heures et les secondes jusqu'à la date fatidique,: l'édition à paraître très prochainement en kiosques vient de voir tout son contenu atterrir à l'improviste sur internet, d'abord d'un internaute anonyme ayant diffusé deux pages, puis d'un autre publiant... l'intégralité de l'ouvrage.(d'où la présence d'un The Elder Scrolls VI qui n'est pas attendu looongtemps ). Malgré tout, c'est aussi l'occasion de découvrir de nombreux projets inconnus au bataillon : encore une fois, prenez de grandes pincettes avant de tout prendre pour argent comptant. Et si les trente-huit softs retranscrits ci-dessous ne vous rassasient pas, vous pouvez feuilleter le magazine en entier juste ici