PS5 : la transition du PlayStation Plus se fera doucement, bientôt une nouvelle offre ?

En attendant la présentation de la PS5 qui, selon certains insiders, pourrait bien se tenir au début du mois prochain, Sony se laisse tout de même aller à quelques déclarations concernant la nouvelle génération, notamment en ce qui concerne le PlayStation Plus. Le sujet du fameux service online fut effectivement abordé lors d'un appel entre le Directeur Financier Hiroki Totoki et les investisseurs : comment le programme évoluera-t-il ? Une nouvelle offre est-elle à prévoir ?



Selon Totoki-San, la transition de la PS4 à la PS5 se fera "doucement". Après s'être félicité des résultats à long terme du PlayStation Plus, Sony espère effectivement accroître encore son nombre d'abonnés en les faisant passer tranquillement vers la nouvelle génération, "contrairement au passé où la rentabilité se détériorait considérablement en raison des coûts de développement et de marketing encourus".



Sony compte également réitérer les idées appliquées ces dernières années. Une remise pour les abonnements à l'année, un large espace de stockage cloud de 100Go, des jeux gratuits : "nous souhaitons poursuivre ces tendances et augmenter fortement notre clientèle", assure le Japonais.



Malheureusement, Hiroki Totoki se voit contraint au secret professionnel, déclarant qu'il ne peut en dire plus pour le moment mais qu'un plan sera bel et bien dévoilé en temps et en heure. Cela indique-t-il un futur changement du prix de l'abonnement ? Ou bien du nombre de titres offerts chaque mois ? Les pronostics sont ouverts...