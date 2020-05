PS5 : la séquence de vol dans la démo est scriptée, un développeur se justifie

La séquence du vol n'est pas interactive. Une fois que vous franchissez la porte, une cinématique se déclenche et nous n'avons pas implémenté de contrôle après. Pendant le développement [NDLR : qui a duré cinq mois], nous avions prévu de rendre ce moment jouable à la GDC mais ça nous a été refusé par Sony qui ne voulait pas que les gens essaient d'en abuser, de faire crasher la PS5, d'obtenir une info secrète ou quoique ce soit.



Si la séquence de vol était jouable, vous auriez pu aller dans des endroits encore non designés, c'était donc plus simple de scripter la scène.

Hier, Epic Games a dévoilé en grande pompe son nouveau moteur, l'Unreal Engine 5, par le biais d'une époustouflante démo technique tournant sur PS5. Là où la firme impressionne (et fait des sceptiques), c'est qu'il s'agit bien d'une séquence de gameplay entièrement jouable : "en fait, si la GDC 2020 avait eu lieu, on aurait laissé les gens y jouer", annonçait hier le compère de Tim Sweeny dans le show de présentation. Et justement parce que la démo était prévue pour le public, les développeurs ont tout de même dû scripter l'un de ses passages à but purement préventif, comme l'un d'eux explique sur NeoGaf Malheureusement, comme chacun le sait, la GDC 2020 fut annulée à cause du coronavirus mais Epic Games est donc restée sur sa décision, alors dans un souci d'esthétique. Techniquement, la séquence de vol est bel et bien jouable mais ce que vous avez vu résulte donc d'une cinématique en temps réel : tenez-le-vous pour dit.