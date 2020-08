PS5 : la DualSense noire aurait-elle fuité ? Des premières photos de la manette

"

", avait répondu Eric Lempel, le patron marketing de la marque PlayStation. Aujourd'hui, des photos d'une DualSense noire sont apparues sur la Toile - d'abord par le biais des forums de True-Gaming - donnant ainsi un peu plus de poids à cette hypothèse. Mieux, ces clichés donnent également des indications sur les dimensions de la manette : elle ferait ainsi 18 cm de largeur et 12 cm de hauteur. A titre de comparaison, la DualShock 4 16,8 cm de largeur et 9,8 cm de hauteur.A l'heure actuelle, on ignore si ces images sont authentiques, mais si le constructeur japonais est bien à l'oeuvre sur ce modèle, il n'est pas impossible qu'il fasse l'objet de changements avant sa commercialisation. Par exemple, la présence de touches blanches pourrait être revue en interne, le mariage des deux couleurs n'étant pas des plus harmonieux. Quoi qu'il en soit, on profite de l'occasion pour rappeler que si les jeux PS5 ne fonctionneront pas avant la DualShock 4, cette dernière continuera d'être reconnue par les titres PS4 via la rétrocompatibilité.