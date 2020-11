PS5 : la console retardée en Europe à cause du Coronavirus ? La rumeur qui enfle

Voici une nouvelle qui serait difficile à encaisser pour certains : à seulement quelques jours de son lancement, la PlayStation 5 pourrait-elle être repoussée à une date indéterminée ? Une hypothèse affirmée par un internaute du nom de The_Need sur Reddit : sur le célèbre forum, il affirme s'être entretenue avec l'enseigne GAME, depuis laquelle il a précommandé la console de Sony, qui lui aurait avoué que la firme japonaise envisageait probablement de retarder la sortie. En cause, le coronavirus bien évidemment, et surtout le confinement mis en application dans moult pays européens.





GAME au Royaume-Uni m'a demandé hier de venir en magasin et de pré-payer ma PS5 afin que je puisse "la récupérer en drive" le 19. Je suis venu le faire ce matin et on m'a dit la chose suivante : "Sony nous a dit d'arrêter d'accepter les prépaiements car ils pourraient rapprocher ou retarder la date de sortie en raison du confinement au Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne."



Si la théorie la plus fâcheuse serait donc un report de l'arrivée de la machine, notons aussi la possibilité que celle-ci soit... avancée. En effet, n'oublions pas que dans le reste du monde, la PS5 sera disponible le 12 novembre, soit dans dix jours seulement.





Malgré tout, il convient de prendre d'énormes pincettes concernant cette information : elle ne provient que d'un utilisateur sur Reddit qui ne l'aurait obtenue qu'à l'oral, avec un vendeur. Impossible, en l'état, de vérifier la source d'un tel bruit de couloir. Néanmoins, étant donné les conditions économiques et logistiques désastreuses dues au confinement, il ne serait pas non plus étonnant que le constructeur nippon revoit quelque peu sa stratégie pour aborder un lancement moins chaotique en Europe. On croise les doigts pour que tout se passe comme le mieux...





Sans ça, si vous êtes terriblement curieux de voir à quoi ressemble la bête, notre unboxing sans langue de bois est disponible en cliquant juste ici.