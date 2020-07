PS5 : la console pourrait être rétrocompatible avec les jeux PS3, PS2 et PSOne

Au contraire de la Xbox Series X qui pourra lire les jeux des anciennes générations, la PS5, elle, ne sera rétrocompatible qu'avec la majorité des softs PS4. C'est toujours ça diront certains, même si l'impossibilité de s'essayer à nos anciens titres fétiches fait aussi son petit quelque chose dommageable. Pourtant, à en croire un brevet récemment repéré, il se pourrait bien que Sony ait un plan de secours pour convenir aux adorateurs de PlayStation.Celui-ci affiche une technologie passant entièrement par le cloud : les jeux PSOne, PS2 et PS3 seraient ainsi stockés virtuellement et pourraient être lus grâce à une émulation des consoles à distance, depuis les serveurs de la firme japonaise. En soi, il s'agit d'un système s'apparentant beaucoup à celui du PlayStation Now, qui permet déjà de jouer aux produits PS3 sur PS4 ou PC en total streaming.Si la PS5 s'appuie vraiment d'une telle technologie - il s'agit juste d'un brevet et rien ne dit que la console l'intègrera - on espère alors que la résolution et le temps de latence suivront de manière à proposer une expérience authentique. On verra bien.