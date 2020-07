PS5 : il ne sera possible d'acheter qu'une console par personne, Sony se prépare aux excès

"SAPCommerceOCC_ERROR_addtocartrestrictionvalidation": {"errorType": "commerce-api-error", "errorMessage": "Vous ne pouvez acheter qu'une seule version de la console PS5 ™: disque ou numérique. Vous avez déjà ajouté une console PS5 ™ à votre panier. "," errorSeverity ":" High "}





Alors que l'on attend toujours une date de sortie et un prix pour la PS5 (ce qui ne devrait pas tarder à arriver), Sony s'active secrètement pour préparer son arrivée dans le commerce : en l'occurrence, le site PlayStation, comprenant la boutique officielle sur laquelle il sera possible d'acheter la bête, vient d'être mis à jour et son code source affiche une précision... intéressante.Si l'on s'épargne le schmilblick informatique, il est alors possible de se rendre compte d'une condition imposée par Sony : il sera interdit d'acheter plus d'une PlayStation 5 par personne ou, tout du moins, par compte. Mauvaise nouvelle pour les collectionneurs qui souhaitaient peut-être se procurer les deux versions d'un coup mais cette restriction a surtout pour but d'éviter les excès, dont la revente sur le marché à prix abusif et les ruptures de stock.Bien évidemment, on imagine qu'il sera malgré tout possible de sortir la carte bleue directement en magasin ou, peut-être, chez d'autres revendeurs digitaux : quoiqu'il en soit, le constructeur semble vouloir prendre des mesures drastiques et, d'ailleurs, a revu la production de la machine à la hausse avec pas moins de dix millions de PS5 prévues en 2020. Juste ça...