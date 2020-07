PS5 : pour 2020, Sony aurait revu ses objectifs à la hausse en termes de production

Voilà une nouvelle qui devrait rassurer ceux ayant l'intention de s'offrir la PS5 day one. En effet, selon les dernières indiscrétions du Nikkei et de Bloomberg , pour 2020, Sony Interactive Entertainment compterait produire un plus grand nombre de PS5 que prévu ; 10 millions, plus exactement. Rappelons qu'en avril dernier , alors que le confinement était de rigueur et la logistique quasiment au point mort, Bloomberg indiquait que le constructeur japonais visait les 6 millions grand max cette année. D'après nos confrères, la production de masse aurait débuté au mois de juin et permis à la firme nippone d'avoir une meilleure visibilité en termes de stocks.Ainsi, l'idée serait d'avoir 5 millions de PS5 à disposition fin septembre, et 5 autres millions entre octobre et décembre. Mais même avec ces 10 millions de consoles prêtes à trouver preneur, Bloomberg précise que Sony Interactive Entertainment ne serait pas assuré de pouvoir toutes les mettre en rayon, compte tenu que le COVID-19 impacte toujours la logistique. Si le bateau est la solution habituellement privilégiée pour acheminer les consoles de la Chine aux Etats-Unis et à l'Occident, c'est aussi celle qui nécessite le plus de temps.Comme le fait remarquer Bloomberg, en 2013, le constructeur japonais avait opté pour l'avion afin de réduire le temps d'acheminement de la PS4, mais là encore, le COVID-19 pourrait contrarier ses plans. Enfin, notons que si 10 millions de DualSense devaient être produites au départ, Sony Interactive Entertainment auraient également décidé de revoir ce chiffre à la hausse pour coller aux 10 millions de PS5.